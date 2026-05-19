Гърция прибира противовъздушната система Пейтриът, с която тряваше да ни пази от удари от Иран







Гърция ще изтегли противовъздушните системи "Пейтриът" от Димотика (Димотихо) на североизточната сухопътна граница и остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, предаде БГНЕС. Те бяха разположени в стратегическите локации в началото на масираните атаки на САЩ и Израел срещу Иран през март.

Ракетната батарея в Дидимотихон в близост до границата на Гърция с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по нашия бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Гърция предостави и два изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на страната ни.

Гръцката държавна телевизия ERT информира, че решението за изтегляне на произведените в САЩ ракетни системи е взето на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) под председателството на премиера Кириакос Мицотакис. То е мотивирано с "промяна в геополитическите условия".

Ракетните батареи "Пейтриът" бяха разположени на Карпатос и Дидимотихо през март, за да осигурят защита срещу потенциални входящи ирански балистични ракети или дронове камикадзе, след като предполагаем ирански дрон експлодира в британска военна база в Кипър. Разполагането в района на Еврос имаше за цел осигуряване на покритие за България като съсед на Гърция и член на НАТО. Нито една от батареите не е участвала в бойни действия. Гърция разположи също две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър заради нарастналите опасения за сигурността в района на острова в Средиземно море.

Министерството на отбраната на Турция не одобри разполагането "Пейтриът" на Карпатос, аргументирайки се, че островът и други в източната част на Егейско море трябва да останат демилитаризирани съгласно международния договор, с който те са отстъпени на Гърция след Втората световна война. Турското външно министерство също възрази срещу разполагането на ракетите там, а Атина отхвърли протестите като неоснователни.

На заседанието на KYSEA е одобрено също закупуването на четири италиански фрегати FREMM втора употреба чрез сделка в два етапа, в рамките на мащабната програма на Гърция за военни доставки. Очаква се първите два кораба от клас Carlo Bergamini да струват 700 милиона евро. Одобрена е и модернизацията на четирите остарели гръцки фрегати от клас MEKO в корабостроителниците в Скарамангас.