Хванаха на малко площадче в Дупница 21-годишна с наркотици





Вчера при извършена проверка на 21-годишна жена дупнишки криминалисти са открили и иззели от нея опаковка прахообразно вещество, което е реагирало на амфетамин, и шише с вместимост 35 мл с метадон. Проверката е извършена на кръстовището образувано от улиците „Св. Иван Рилски“ и „Раковски“, в Дупница. Последвала е проверка в жилището, което обитава младата жена, там е открита пластмасова кутия с вещество, също реагиращо на амфетамин. Задържана е с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.