Нападение с оръжие в джамия в САЩ: 3-ма загинали





Смразяваща атака се случи в Калифорния, САЩ. Двама нападатели нахлуха в джамия и убиха трима души. В нападението бяха открити расистки и ислямофобски елементи.

Въоръжени с оръжие, те нахлуха в ислямски център в Сан Диего, Калифорния. След това двамата нападатели откриха огън на случаен принцип. Тези, които чуха изстрелите, веднага се обадиха в полицията. Цивилните в джамията бяха бързо евакуирани от района. Взети бяха обширни мерки за сигурност. Трима души, включително охранител, загубиха живота си при нападението. Много други бяха ранени.

Американската полиция обяви, че двама от нападателите са се самоубили. Установена е и тяхната самоличност: 17-годишният Кейн Кларк и 18-годишният Кейлъб Васкес. Американските медии съобщиха, че един от нападателите е оставил писмо до семейството си, съдържащо расистки изявления. Полицията също така заяви, че едно от оръжията на нападателите съдържа расистки и ислямофобски надписи. Инцидентът се разследва като престъпление от омраза.

В изказване след нападението, президентът на САЩ Доналд Тръмп също определи инцидента като „ужасен“. Президентът на САЩ заяви: „Бяхме информирани по въпроса. Това е ужасна ситуация. Дадена е първоначална информация, но ще преразгледаме въпроса и ще го разгледаме много внимателно.“