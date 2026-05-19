Румен Радев в Берлин: България и Германия могат да отворят нова страница в двустранните отношения





България и Германия могат да отворят нова страница в двустранните отношения — не само в сферата на търговията и инвестициите, но и като партньори, допринасящи за стратегическата автономия, индустриалната сигурност и технологичното развитие на Европа чрез високотехнологични производства, модерна инфраструктура, сигурна енергия и прозрачно управление“. Това заяви министър-председателят Румен Радев на съвместна пресконференция с германския канцлер Friedrich Merz в Берлин. Това е първата визита на премиера Радев в чужбина като премиер по покана на канцлера Мерц и е израз на значението, което България отдава на партньорството между двете държави. Румен Радев отбеляза, че Германия е водещ инвеститор в страната ни и е най-големият търговско-икономически партньор на България, като стокообменът между двете държави за изминалата година надхвърля 12 милиарда евро и продължава устойчиво да нараства.

✅В изказването си министър-председателят Румен Радев открои значимата роля на германските инвестиции за модернизацията на българската икономика. Премиерът изтъкна, че България е изградила устойчива индустриална база и високотехнологични производства в секторите на автомобилната индустрия, роботиката, електрониката, мехатрониката, космическите технологии и отбранителната индустрия. Румен Радев посочи и развитието на българската стартъп екосистема, както и нарастващото значение на иновациите и изкуствения интелект за икономическото развитие на страната ни. „България се утвърждава не като периферия, а като важен индустриален, логистичен и икономически партньор на Германия в Югоизточна Европа“, заяви още българският премиер.

ℹ️„За първи път от десетилетия България има политическа сила с широка обществена подкрепа и убедително парламентарно мнозинство, както и ново, технократско и енергично правителство с ясна програма“, заяви Румен Радев. Като основни приоритети на правителството министър-председателят посочи укрепването на върховенството на правото, ускореното икономическо развитие чрез високотехнологични производства, гарантирането на енергийната сигурност, ускоряването на инфраструктурните и енергийните проекти, както и повишаването на производителността и конкурентоспособността на икономиката.

????Министър-председателят Румен Радев постави като ключов за България въпроса за бъдещата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и необходимостта от постигане на устойчив баланс между политиките за сигурност, конкурентоспособност и кохезия. „За България е изключително важно да бъдат съхранени силната Кохезионна политика и Общата селскостопанска политика, защото те са гарант за социална и политическа устойчивост, за икономическо сближаване и за продоволствена сигурност на фона на растяща международна несигурност“, заяви премиерът. Във връзка с това Радев посочи и че България има резерви към новия механизъм за формиране на Многогодишната финансова рамка, при която вноската на България нараства 2 пъти на фона на допълнителни адаптационни разходи за въвеждане на еврото. „Вярвам, че ще търсим решение като разглеждаме тези цели не като конкуриращи се, а като взаимно допълващи се“, отбеляза той