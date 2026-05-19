От днес движението през Кресненското дефиле поетапно ще е в една лента за частични ремонти на настилката





От днес, до 21 май /четвъртък/ ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от път I-1 от разклона за Стара Кресна до гр. Кресна, през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.