Отново пръскат за бълхи и кърлежи в Дупница, малките насекоми се оказваха доста упорити





Възобновява се пръскането на зелените площи в Дупница срещу бълхи и кърлежи с препарат Бандит супер10ЕВ, информират от общината.

Всички третирани места ще бъдат обозначени с табели, като карантинният срок е 24 часа.

Припомняме, че вече бяха обработени Градската градина, парк „Рила“ (заедно пешеходната алея, която води дотам), ж.к. „Елица“, градинлата „Муструков“, района на старите жилища, квартал „Бешика“ и улица „Фенерка“.

От общината отправят апел към всички граждани: Не посещавайте обработените места за Ваша безопасност! Благодарим Ви за разбирането!

От гневни постове в социалните мрежи стана ясно, че при първото пръскане за сезона ефектът не е бил кой знае какъв, а малките носекоми са се оказали доста упорити. Родители се притесняват за децата си, тъ като вече има доста случаи на ухапани от кърлежи. Същите притеснения са и при собствениците на кучета, които също се оплакват, че след всяко прибиране от разходка намират кърлежи по четириногите си любимци.