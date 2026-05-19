Днес ще се скупчат облаци, възможно е да превали и прегърми





Днес облачността ще е значителна, над Източна България – предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София - около 20°.

В планините облачноста ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

До края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса ще остане неустойчива, времето променливо. В сряда-четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятърът ще е северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България ще е от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20° и 25°.