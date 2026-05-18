Гълъб Донев обяви: Стоп на държавните хранилки





Край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети и изборни длъжности, на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и други. Предложение към народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера.

Таван на възнагражденията в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата, която е по-висока от тази на президента на Република България. Това ограничение да е валидно и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия.

Намаляване с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 01 септември 2026 г., без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор.

"Това ще е предложено в бюджета, с който казваме „стоп“ на държавните хранилки. Убеден съм, че ще получим силна обществена подкрепа за тези свои намерения, още повече, че тези мерки бяха поискани от гражданите в предизборната кампания", заяви Донев.