В края на миналата седмица при проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, са задържани 4-ма мъже. Криминалисти от Кюстендил са задържали 37-годишен местен жител, в чието жилище са открити 4 опаковки с различен грамаж с канабис, от 34-годишен мъж са иззети 4 опаковки с канабис и амфетамин, в жилище на 56-годишен мъж в Дупница полицаите са открили и иззели цигара от канабис и 4 оранжеви таблетки/метадон/ и електронна везна, служители на РУ Бобов дол открили и иззели от жилище в града, обитавано от 27-годишен мъж, метален гриндер с марихуана. По случаите са образувани бързи полицейски производства /в РУ Кюстендил 2, в РУ Дупница – 1, в РУ Бобов дол -1/. Уведомени са дежурни прокурори.
Дребни риби попаднаха в мрежите на криминалистите след спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил
18.05.2026
Най-четено
- Дребни риби попаднаха в мрежите на криминалистите след спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил
- 16 години затвор за убийство в Кюстендил
- Грийнпийс: Румен Радев може да намали сметките за ток с до 30%, ако промени три закона
- От днес до 20-и май временно ще се променя организацията на движение по участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил
- Хороскопът за днес, 18-и май
- Много слънчеви часове днес и валежи само на места в планинските райони
- Румен Радев лично ще наблюдава дейността на 4 министерства и 3 агенции
- БАБХ бракува 859 кг био храни заради фалшиви срокове на годност
- Бившият областен управител на Благоевград Николай Шушков е новият директор на Агенция "Митници"
Темите от "Дупница"
- Дребни риби попаднаха в мрежите на криминалистите след спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил
- От днес до 20-и май временно ще се променя организацията на движение по участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил
- Много слънчеви часове днес и валежи само на места в планинските райони
- Бившият областен управител на Благоевград Николай Шушков е новият директор на Агенция "Митници"
- Медицинските специалисти искат по-високи заплати и дават срок от 100 дни на правителството
- Интензивни валежи в западната част на страната, очакват се и наводнения
- ГДБОП засече на АМ "Струма" камион и автомобил с 300 мастербокса контрабандни цигари
- Служителите от Бюро по труда в Дупница дариха средства за ремонта на детско отделение в общинската болница в Дупница
- В Дупница започна електронният прием на заявления за първи клас