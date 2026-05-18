Дребни риби попаднаха в мрежите на криминалистите след спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил





В края на миналата седмица при проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, са задържани 4-ма мъже. Криминалисти от Кюстендил са задържали 37-годишен местен жител, в чието жилище са открити 4 опаковки с различен грамаж с канабис, от 34-годишен мъж са иззети 4 опаковки с канабис и амфетамин, в жилище на 56-годишен мъж в Дупница полицаите са открили и иззели цигара от канабис и 4 оранжеви таблетки/метадон/ и електронна везна, служители на РУ Бобов дол открили и иззели от жилище в града, обитавано от 27-годишен мъж, метален гриндер с марихуана. По случаите са образувани бързи полицейски производства /в РУ Кюстендил 2, в РУ Дупница – 1, в РУ Бобов дол -1/. Уведомени са дежурни прокурори.