Грийнпийс: Румен Радев може да намали сметките за ток с до 30%, ако промени три закона







Правителството на Румен Радев може да намали сметките за ток на домакинствата с до 30%, ако улесни процедурата за поставяне на балконски соларни панели. Става дума за т.нар. Plug-in фотоволтаици, които не изискват сложен монтаж и голяма инвестиция, но в същото време ги спъват три закона. За да насърчи новото правителство да облекчи процедурата, „Грийнпийс" – България стартира нова кампания, в която призовава гражданите да поискат балконски солари, като изпратят писма до премиера и министри от кабинета му.

„Румен Радев започва управлението си амбициозно и със заявка за овладяване на цените и облекчение за домакинствата, които са притиснати от постоянното поскъпване на стоки и услуги. В същото време премиерът има силен, но неизползван инструмент – намаляване на разходите за електроенергия чрез собствено производство от възобновяеми източници", коментира Балин Балинов, координатор на кампания „Енергийни решения" в „Грийнпийс" – България.

„Различни политици през годините са правили заявки за законови промени за балконските фотоволтаици, но процедурата за поставянето им у нас остава тромава и често обезкуражава хората. Домашното производство на енергия обаче допринася за по-ниските сметки за ток и за повече сигурност у дома. Това е удобно решение най-вече за хората, които нямат собствен покрив или живеят в апартаменти в многофамилни жилищни сгради. На фона на високите цени слънчевата енергия е ресурс, който ежедневно е на разположение на домакинствата. Ето защо приканваме новото правителство да улесни гражданите", коментира още Балинов.

Според „Грийнпийс" – България реалното улесняване на достъпа до балконски соларни панели изисква промени в три ключови закона – за възобновяемата енергия, за устройството на територията и за етажната собственост. В момента дори малките plug-in соларни системи за домакинствата попадат под строги изисквания за проектиране, присъединяване и съгласуване, а фасадите на жилищните сгради се третират като общи части. Според организацията именно тези административни и законови пречки правят достъпната слънчева енергия трудно постижима за хората, въпреки че технологията е лесна за монтаж, безопасна и широко използвана в други европейски държави.

Кампанията споделя историята на Севда Цветанова и нейното семейство, чиито живот се променя след ремонт на дома им и монтаж на балконски соларен панел, дарен от „Грийнпийс" – България. Благодарение на системата семейството успява да поддържа по-ниски сметки за ток дори през зимните месеци. Най-високата сметка за електричество, която семейството е плащало след нанасянето си, е около 75 евро през декември, въпреки отоплението с климатици и празничните разходи.

От „Грийнпийс" – България насърчават всички граждани да се включат в новата кампания на организацията и да изпратят писмо до Румен Радев и до министри от неговия кабинет. В специална страница потребителите могат да гледат видео с историята на семейството и само с няколко клика да изпратят писмо до премиера с призив за по-достъпни правила и подкрепа за използването на балконски соларни панели в България.

„Грийнпийс" – България припомня, че в началото на 2023 г., по време на мандата на Румен Радев като президент, на покрива на президентството беше монтирана фотоволтаична система. Данни, получени по Закона за достъп до обществена информация показват, че тази инсталация пести около 30% от сметките за електроенергия на сградата, което е над 750 евро месечно. Въпросът е дали технологията ще стане достъпна и за българските домакинства.