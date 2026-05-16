Бившият областен управител на Благоевград Николай Шушков е новият директор на Агенция "Митници"





Агенция "Митници" е с нова шеф, предадоха "24 часа" и БГНЕС.

Директорът на Агенцията Георги Димов е освободен от поста, а за неговото място се спряга Николай Шушков.

Рокадата е направена в петък, 15 май, въпреки че в сайта на Агенция "Митници" все още като директор е посочен Димов.

Иначе Николай Шушков дълги години е работил в Агенцията. Той е бил зам.-министър на регионалното развитие и благоустройство е служебното правителство на Гълъб Донев. Бил е и областен управител на Благоевград.

Припомняме, че Димов беше назначен за директор на Агенцията от служебния министър на финансите Людмила Петкова (към момента зам.-министър на финансите - бел.ред.) през 2024 година, след като бившият директор Петя Банкова беше арестувана, а след това обвинена в участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи, заедно с Никола Николов - Паскал, баща и син Стефан и Марин Димитрови, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и Петър Субев от "Гранична полиция".