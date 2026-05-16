Медицинските специалисти искат по-високи заплати и дават срок от 100 дни на правителството





Около 90% от професионалистите по здравни грижи не са удовлетворени от условията, които им предоставя здравната система. Данните са от анкета на съсловната организация, проведена този месец. Ниските заплати и недостигът на кадри са сред най-големите проблеми за медицинските специалисти.

Медицински сестри, акушерки и лаборанти искат стартовата им заплата да бъде равна на 150% от средната за страната. Настояват и трудът им да бъде признат като втора категория. Готови са на ефективни протести, ако исканията им не бъдат изпълнени.

„Ние не сме гилдия, която да застане и да извива ръцете на всички само защото искаме нещо веднага. Когато има нова власт, се дават най-малко 100 дни толеранс. Така че сме склонни да дадем 100 дни“, коментира пред БНТ Диана Георгиева, председател на БАПЗГ.



Съсловието има предложения, които ще обсъди със здравния министър.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Ангажирам се с това, да проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам".

Медицинските специалисти искат още продължаващото обучение да бъде обвързано със заплащане и да бъде въведен стандарт за броя на професионалистите по здравни грижи в болничната и извънболничната помощ.