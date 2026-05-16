Кой е фотографът на историческата снимка от Виетнам "Момичето с напалм"?







Кой е фотографът на известната снимка на „момичето с напалм“? Съдът в Тараскон ще разгледа през 2027 г. дело за клевета, заведено от фотографа на Associated Press Ник Ът срещу Netflix и неговия документален филм „Стрингер“, който приписва историческата снимка на независим журналист.

Днес съдът определи графика за предстоящите заседания по това дело, като планира да разгледа основателността на делото през февруари и март 2027 г.

Направена на 8 юни 1972 г., тази снимка, показваща виетнамско момиче, тичащо голо по улица след бомбардировка с напалм, стана известна, оставайки в историческата памет като един от символите на ужасите. от тази война.

Черно-бялата фотография донесе на тогава 22-годишния виетнамско-американски фотожурналист Ник Ут наградата „Пулицър“ и наградата „Световна преса“ през 1973 г.

Но излизането през януари 2025 г. на документалния филм „Стрингерът“, режисиран от Бао Нгуен и продуциран от Фондация VII, постави под въпрос кой е направил тази снимка.

Във филма много свидетели, присъствали по време на бомбардировката, твърдят, че снимката е направена от виетнамски журналист на свободна практика Ниен Хиен Ни, преди да бъде продадена на Асошиейтед прес. Според документалния филм, който идентифицира този „стрингер“, агенцията е предпочела да припише снимката на Ник Ут, един от служителите си, който също е бил свидетел на бомбардировката.

Разследване на френската неправителствена организация INDEX също така съобщава, че позицията на Ник Ут по отношение на неговия разказ и използваната камера не съответстват на известните факти за заснемането на снимката. Документалният филм също така твърди, че ролята, изиграна от Ут в спасяването на сниманото момиче Ким Пук, е била преувеличена.

Фотожурналистът, чиято слава до голяма степен се основава на тази снимка, категорично отрича тези обвинения и потвърди в публикация във Facebook през януари 2025 г., че е единственият създател на снимката.

Той иска 100 000 евро обезщетение и 20 000 евро съдебни разноски във френски съд – продуцентската компания VII Foundation е базирана в Арл – според New York Times.

Съдът определи гаранция от 6000 евро, която трябваше да бъде платена в рамките на два месеца. Адвокатът на Netflix Буфие отказа коментар пред AFP.

През май 2025 г. World Press Photo преустанови официалното си приписване на снимката на Ник Ът.

AP, от своя страна, потвърди, след вътрешно разследване, че ще продължи да приписва авторството на Ник Ът за снимката, като същевременно призна, че „е невъзможно да се докаже точно какво се е случило този ден, на улицата или в офиса, преди повече от 45 години“.