Бангаранга! Тази вечер Дара излиза на големия финал на Евровизия във Виена







Тази вечер с песента "Бангаранга" Дара излиза на сцената във Виена за големия финал на "Евровизия".След горещото си изпълнение на полуфинала в четвъртък, тя първа влезе в топ 10 на евентуалните победители. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, Дара може да заеме 3-тото място. Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. БНТ ще предава големия финал на „Евровизия“ директно от Виена от 22.00 часа.