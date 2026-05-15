ГДБОП засече на АМ "Струма" камион и автомобил с 300 мастербокса контрабандни цигари

15.05.2026
 Борбата на ГДБОП с контрабандата продължава.
По-рано днес, при спецоперация по неотложност, са задържани 2 превозни средства - камион с над 300 мастербокса контрабандни цигари и придружаващ го лек автомобил.
Реализирана е на бензиностанция на автомагистрала “Струма” край Перник от сектор „Контрабанда“ на главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Двама мъже са арестувани.
 Става въпрос за канал от Гърция през България към Румъния, съобщи на място заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.
Действията по разследването продължават, включително със съдействието на съседните държави.

