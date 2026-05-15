Борбата на ГДБОП с контрабандата продължава. ????
По-рано днес, при спецоперация по неотложност, са задържани 2 превозни средства - камион с над 300 мастербокса контрабандни цигари и придружаващ го лек автомобил.
Реализирана е на бензиностанция на автомагистрала “Струма” край Перник от сектор „Контрабанда“ на главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Двама мъже са арестувани.
Става въпрос за канал от Гърция през България към Румъния, съобщи на място заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.
Действията по разследването продължават, включително със съдействието на съседните държави.
ГДБОП засече на АМ "Струма" камион и автомобил с 300 мастербокса контрабандни цигари
15.05.2026
Борбата на ГДБОП с контрабандата продължава. ????
Най-четено
- ГДБОП засече на АМ "Струма" камион и автомобил с 300 мастербокса контрабандни цигари
- Разследва се опит за взривяване на лек автомобил в с. Говедарци
- Служителите от Бюро по труда в Дупница дариха средства за ремонта на детско отделение в общинската болница в Дупница
- В Дупница започна електронният прием на заявления за първи клас
- 19-годишни младежи от Дупница са в ареста за кокаин и канабис
- Мотористите днес блокират ключови пътни артерии заради високите цени за Гражданска отговорност
- Условна присъда за дупничанин, блъснал пешеходец и избягал от мястото на инцидента
- ЕС и НАТО полагат основите на "Военен Шенген" за 100 милиарда евро
- Валентина Караганова: За пръв път ще бъде връчен Почетен знак на Майските празници на културата в Дупница- на читалище "Пробуда" в село Джерман
Темите от "Дупница"
- ГДБОП засече на АМ "Струма" камион и автомобил с 300 мастербокса контрабандни цигари
- Служителите от Бюро по труда в Дупница дариха средства за ремонта на детско отделение в общинската болница в Дупница
- В Дупница започна електронният прием на заявления за първи клас
- 19-годишни младежи от Дупница са в ареста за кокаин и канабис
- Условна присъда за дупничанин, блъснал пешеходец и избягал от мястото на инцидента
- Валентина Караганова: За пръв път ще бъде връчен Почетен знак на Майските празници на културата в Дупница- на читалище "Пробуда" в село Джерман
- Краткотрайни валежи с гръмогевични бури в Югозападна България
- Протоколите от действията на ГДБОП във фабриката за дрехи-ментета в Дупница ще бъдат внесени в Районен съд-Дупница
- Първата задължителна матура по български език и литература на 20 май ще се проведе в 783 училища