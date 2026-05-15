Служителите от Бюро по труда в Дупница дариха средства за ремонта на детско отделение в общинската болница в Дупница





Ръководството на лечебното заведение изразява своята най-искрена благодарност към служителите на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Дупница. По повод своя професионален празник – 15 май, те направиха изключително благороден жест, като дариха парична сума за нуждите на най-малките ни пациенти. Във времена на предизвикателства подобни жестове на съпричастност ни вдъхват увереност, че вървим в правилната посока. Вашата лична финансова подкрепа е доказателство за висока обществена отговорност и съпричастност към здравето на децата от община Дупница и региона. Постъпилите средства ще бъдат вложени целево в подобряване на условията в отделение по Педиатрия. Пожелаваме на целия Ви колектив крепко здраве, професионални успехи и лично щастие. Нека доброто, което правите, се връща при Вас! Честит професионален празник!