В Дупница започна електронният прием на заявления за първи клас







От днес, 15 май 2026 година, в 10:00 часа стартира електронният прием на заявления за първи клас в общинските училища на територията на Дупница за учебната 2026/2027 година.

Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране онлайн чрез платформата на Община Дупница на адрес: https://schooldp.uslugi.io до 1 юни 2026 година включително.

Следва да се има предвид, че реда на подаване на електронното заявление не дава предимство при класирането.

След проверка на данните за достоверност, на 4 юни 2026 година ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването трябва да бъде направено от 05 до 10 юни 2026 година.

На 11 юни 2026 година ще бъдат обявени свободните места в учебните заведения. Те ще бъдат поместени в раздел „Новини“ и съгласно графика на дейностите, системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни 2026 година от 10:00 часа.

Трето класиране ще започне на 22 юни 2026 година от 10:00 часа, когато ще бъдат обявени свободните места към този момент в училищата на територията на община Дупница.

Незаетите места след трето класиране ще бъдат публикувани на 2 юли 2026 година.

Новоразработената система има за цел да улесни родителите при процедурата за кандидатстване, класиране и записване на децата.

Чрез нея ще се осигури по-голяма публичност и бързина в провеждането на процедурите, както и ще бъде оптимизирана работата на училищните администрации, свързана с приема на ученици в първи клас. Освен това електронният портал ще осигури достъпност и сигурна защита на личните данни на деца и родители.

С нововъведената система общинското ръководство цели да гарантира равнопоставеност при кандидатстването чрез ясно определени критерии.

Подробна информация за стъпките за кандидатстване можете да намерите тук: www.dupnitsa.bg/inc/service/service-download-file.php