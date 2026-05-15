От днес, 15 май 2026 година, в 10:00 часа стартира електронният прием на заявления за първи клас в общинските училища на територията на Дупница за учебната 2026/2027 година.
Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране онлайн чрез платформата на Община Дупница на адрес: https://schooldp.uslugi.io до 1 юни 2026 година включително.
Следва да се има предвид, че реда на подаване на електронното заявление не дава предимство при класирането.
След проверка на данните за достоверност, на 4 юни 2026 година ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването трябва да бъде направено от 05 до 10 юни 2026 година.
На 11 юни 2026 година ще бъдат обявени свободните места в учебните заведения. Те ще бъдат поместени в раздел „Новини“ и съгласно графика на дейностите, системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни 2026 година от 10:00 часа.
Трето класиране ще започне на 22 юни 2026 година от 10:00 часа, когато ще бъдат обявени свободните места към този момент в училищата на територията на община Дупница.
Незаетите места след трето класиране ще бъдат публикувани на 2 юли 2026 година.
Новоразработената система има за цел да улесни родителите при процедурата за кандидатстване, класиране и записване на децата.
Чрез нея ще се осигури по-голяма публичност и бързина в провеждането на процедурите, както и ще бъде оптимизирана работата на училищните администрации, свързана с приема на ученици в първи клас. Освен това електронният портал ще осигури достъпност и сигурна защита на личните данни на деца и родители.
С нововъведената система общинското ръководство цели да гарантира равнопоставеност при кандидатстването чрез ясно определени критерии.
Подробна информация за стъпките за кандидатстване можете да намерите тук: www.dupnitsa.bg/inc/service/service-download-file.php
В Дупница започна електронният прием на заявления за първи клас
15.05.2026
