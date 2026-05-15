Вчера при проведени специализирани действия са задържани трима душ за притежание на наркотични вещества. В РУ Кюстендил е задържан 41-годишен местен жител, при проверката у него е открита цигара канабис; в РУ Дупница са задържани двама 19-годишени младежи – от единия е иззета опаковка кокаин, от другия – опаковка канабис. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест .Бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомена е прокуратурата.
19-годишни младежи от Дупница са в ареста за кокаин и канабис
15.05.2026
