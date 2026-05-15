Мотористите днес блокират ключови пътни артерии заради високите цени за Гражданска отговорност





Днес мотоклубовете в България организира национални протестни действия в различни градове на страната. Поводът е сериозното увеличение на цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, което според представители на сектора достига значителен процент спрямо миналата година.

Освен повишените тарифи, недоволство предизвиква и отпадането на възможността за разсрочено плащане при двуколесните превозни средства.

‼️Основните искания на мотористите включват:

✅️Преразглеждане и временно замразяване на цените до приключване на проверките от компетентните институции.

✅️Въвеждане на опция за сезонна застраховка (3 или 6 месеца).

✅️Пълна прозрачност при формирането на премиите и проверка за евентуални нарушения в сектора.

✅️В инициативата се включват десетки мотоклубове и организации от цялата страна.

Очаква се протестните действия да засегнат ключови локации и пътни участъци в различни градове.

Планирани събития по градове:

Бургас – сборен пункт в късния следобед.

Сопот – временно затрудняване на движението по околовръстен път.

Стара Загора – събиране в района на „Кольо Ганчев“.

Русе – действия в близост до граничния пункт „Дунав мост“.

Пловдив – планирани блокади на участъци от околовръстното шосе.

‼️Организаторите заявяват, че целта е институциите да обърнат внимание на проблема и да се намери балансирано решение в интерес на всички участници в движението.