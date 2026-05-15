Условна присъда за дупничанин, блъснал пешеходец и избягал от мястото на инцидента

Районен съд Дупница наложи наказание на подсъдим, който се призна за виновен в причиняване на средна телесна повреда на пешеходец, при управление на МПС без книжка
Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 11 месеца, изтърпяването на което ще се отложи за изпитателен срок от 3 години, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в това, че при управление на лек автомобил е нарушил Закона за движение по пътищата и е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на пешеходец. Обвиняемият е управлявал МПС и без свидетелство за правоуправление. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.
Подсъдимият В. Н. / на 20 г., неосъждан / се признава за виновен в това, че: На 18.12.2025 година в град Дупница, около 20:00 часа на кръстовището, образувано от ул. "Никола Чомаков" и ул. "Атанас Величков" при управление на моторно превозно средство - лек автомобил е нарушил правилата за движение по ЗДвП, а именно:- чл. 5, ал. 2, т. 1 задължаващ водачите да бъдат внимателни и предпазливи към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците;- чл. 20, ал. 1 задължаващ водачите да контролират непрекъснато пътното преводно средство, което управляват и ал. 2 - при избиране скоростта на движение да се съобразяват със състоянието на пътя, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост и да спрат пред наличното предвидимо препятствие, като потегляйки с несъобразена скорост напред и предприемайки маневра завой надясно, не е могъл да овладее автомобила, не е предприел действия за намаляване на скоростта или спиране и е ударил намиращия се от лявата му страна и косо на него на пътното платно пешеходец К. Г., с което по непредпазливост му е причинил средна телесна повреда. В. Н. е избягал от местопроизшествието и е управлявал без да има необходимата правоспособност за управление на моторно превозно средство / свидетелството му у било отнето по административен ред /. В. Н. е осъден да заплати равностойността на МПС, а именно сумата от 7 725,53 лева, с равностойност 3 950 евро. Обвиняемият следва да заплати направените по делото разноски за изготвяне на експертизи, в общ размер на 1100,94 евро.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Условна присъда за дупничанин, блъснал пешеходец и избягал от мястото на инцидента
15.05.2026
