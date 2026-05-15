Валентина Караганова: За пръв път ще бъде връчен Почетен знак на Майските празници на културата в Дупница- на читалище "Пробуда" в село Джерман







Млади таланти, музика, танци и пътуване в паметта и духа на стара на Дупница са само част от акцентите, които ни очакват по време на Майските празници на културата.

Старт на тяхното 48-о издание ще бъде даден на 22 май от 19 часа на централния площад „Свобода“.

„Тържественото откриване ще събере на една сцена млади таланти, музика, танци и български дух. В празничната програма участие ще вземат Мирай Бекир, с изпълнение на пиано, Музикална школа „Вълшебни звънчета“ и Балетна школа при НЧ „Зора 1858“ и Мъжки хор „Св. Иван Рилски“. А специален гост ще бъде Невена Цонева и Танцова формация „Елбетица“. Това ще бъде една вечер, посветена на силата на изкуството и приемствеността между поколенията“, коментира заместник-кметът на Община Дупница по социални дейности, култура и образование Валентина Караганова.

Тя разкри още, че за пръв път ще бъде връчена награда – Почетен знак на Майските празници:

„Отличието ще бъде връчено на местна институция, работеща в сферата на културата и която активно е участвала в културния живот на общината. Тази година наградата ще отиде при Народно читалище „Пробуда 1926“ в село Джерман, които имат и стогодишнина“.

Специални кадри ще бъдат постоянен акцент, с който дупничани ще могат да пътуват в паметта и духа на стара Дупница.

Това са фотографии от Дупнишка околия преди век, представени от архив на Орлин и Явор Тодорови, които постоянно ще се излъчват на видеостената на центъра на града.

На 31 май пък ще се проведе благотворително състезание под наслов „Маратон на доброто“. Предвидено е бягане от парк „Рила“ до центъра на Дупница, като събраните средства ще бъдат дарени на дете в нужда.

„В програмата са застъпени всички форми на изкуството. Дадена е сцена на всички местни таланти и хора, които имат желание да покажат своите възможности тук, в Дупница“, обобщи заместник-кметът на Община Дупница – Валентина Караганова