ЕС и НАТО полагат основите на "Военен Шенген" за 100 милиарда евро





ЕС и НАТО се споразумяха за гигантска инфраструктурна програма на стойност 100 милиарда евро, която ще положи основите за „Военен Шенген“ в цяла Европа, целящ по-бързо придвижване на войски и военна техника през континента.

Комисарят на Европейската комисия по въпросите на устойчивия транспорт и туризъм, Апостолос Цицикостас, обяви плана на конференция в Атина, обяснявайки, че през следващите 3-4 години ще бъдат развити или подсилени стратегически „горещи точки“ за военна мобилност.

По-бързо движение на войски и общ военен резерв

Цицикостас подчерта, че проектът значително ще намали времето, необходимо за транспортиране на войски и военна техника от един регион на ЕС до друг, както за военни учения, така и за извънредни ситуации.

Същевременно се правят планове за създаване на „общ резервен екипировка“ за военна техника, по подобие на механизма за гражданска защита на ЕС. Според графика съответните договорености ще бъдат завършени до 2027 г., докато основните инфраструктурни проекти се очаква да бъдат завършени в началото на 30-те години на 21-ви век.

Туризъм и криза в Близкия изток

Цицикостас се позова и на последиците от кризата в Близкия изток, отбелязвайки, че въпреки че напрежението засяга въздушните маршрути и увеличава разходите за гориво, той остава оптимист за тазгодишния туристически сезон.

Той подчерта, че Европа не е изправена пред проблем с адекватността на самолетното гориво, тъй като 70% от самолетното гориво се произвежда в рамките на ЕС и има значителни стратегически резерви.

Предупреждение за разходи от 35 милиарда евро

Той предупреди, че войната в Близкия изток вече е струвала на европейската икономика около 35 милиарда евро.

Ако конфликтите не приключат през следващите седмици, той предупреди за сериозни последици за реалната икономика, по-специално:

- върху цените на енергията,

- върху доставките на торове,

- и върху продоволствената сигурност с оглед на зимата.