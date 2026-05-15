Марк Рубио: България е от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран







Държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България, че била от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран.

В интервю за "Фокс Нюз" Рубио отправи критики към страните членки на НАТО, че голяма част от тях не позволили на САЩ да използват военните бази по време на конфликта с Техеран.

"Една от причините, поради които подкрепих НАТО, беше, че ни даде право на базиране. Позволи ни да имаме бази в Европа, които бихме могли да използваме при евентуална ситуация, като например в Близкия изток, където може да има самолети, летящи от някоя държава в Европа, и всъщност защитаващи националния ни интерес в Близкия изток, например, или в Африка. И така, когато имате партньори от НАТО, които ви отказват да използвате тези бази - когато основната причина, поради която НАТО е добър за Америка, сега ни се отказва от Испания, например - тогава каква е целта на Алианса? Той започва да се превръща в нещо от типа "те са съюзници, когато искат да бъдат", изтъкна държавният секретар.

Но все пак той допълни, че е имало "държави в НАТО, които ни бяха много полезни". Ще посоча само една - Португалия. Те казаха "да", още преди да ги попитаме - да им кажем какъв е въпросът...има държави - Румъния, България", посочи още Рубио.

След това обаче отправи критики към Испания, която се възпротиви срещу войната с Иран, като американският държавен секретар определи страната като "ужасяваща, просто ужасяваща".

"Така че мисля, че има някои много легитимни въпроси, които трябва да се зададат относно НАТО, а именно: Каква е целта да сме в съюз, чиято полза за нас е това право на бази, ако във време на конфликт като този с Иран, те могат да ни откажат използването на тези бази? Тогава защо сме там? Само за да ги защитим, но не и за да подпомогнем националния си интерес? Това е много легитимен въпрос, на който трябва да отговорим", завърши той интервюто си.

Припомняме, че на 19 февруари на летище "Васил Левски" в София пристигнаха американски военни самолети, като тогава се спекулираше, че те се готвят за война с Иран, която започна на 28 февруари.

Тогава от Министерството на отбраната отрекоха тези твърдения като обясниха, че "разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса, личният състав е за обслужване на самолетите".