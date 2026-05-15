Краткотрайни валежи с гръмогевични бури в Югозападна България





Днес преди обяд над Източна България ще е слънчево, докато над Западна облачността ще е предимно значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18°-20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 5 мин. и залязва в 20 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 43 мин. и залязва в 19 ч. и 23 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.