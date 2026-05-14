Тръмп повече от доволен, че е получил великолепно посрещане, в Китай, каквото никой друг





Американският лидер беше посрещнат с оръжеен салют, ликуващи деца и обиколка на зашеметяващия Храм на небето от 15-ти век.

В Пекин към Тръмп се присъединиха и технологични шефове, включително Илон Мъск от Tesla и Дженсън Хуанг от Nvidia, както и синът на Тръмп, Ерик.

В четвъртък вечерта в Голямата зала на народа се проведе пищен банкет в чест на събитието.



Репортери на BBC успяха да видят менюто на банкета, като основното ястие включваше омар в доматена супа, печена патица по пекински и пържена свинска кифла.

Опциите за десерт включваха сладкиш с форма на тръбна черупка и тирамису.

Китайският президент Си Дзинпин говори, докато е домакин на държавен банкет за президента на САЩ Доналд Тръмп в Голямата зала на народа на 14 май 2026 г. в Пекин, Китай. Getty Images

В реч на банкета президентът Си го нарече „историческо посещение“, добавяйки, че „голямото подмладяване на китайската нация“ и „Да направим Америка отново велика“ могат да вървят ръка за ръка.

Китайско-американските отношения са най-важните двустранни отношения в света, каза Си.

Техните отношения засягат благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда души и интересите на над 8 милиарда души по света, добави той.



Тръмп говори, заявявайки, че е получил „великолепно посрещане, каквото никой друг“.

След това той покани Си и съпругата му Пен Лиюан да посетят Белия дом на 24 септември.



Сред забелязаните на банкета в четвъртък бяха главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и Ерик и Лара Тръмп.

Мъск беше придружен от сина си X Æ A-12.

Тръмп кацна в Пекин в сряда вечерта, където беше посрещнат от младежи, развяващи американски и китайски знамена, докато вървеше по червения килим с вицепрезидента на Китай Хан Джън.

В четвъртък Тръмп беше посрещнат на церемония по пристигане със Си в Голямата зала на народа на Китай.