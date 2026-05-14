Държавата създава спецзвено за борба с високите цени





Борбата с нелоялните търговски практики и ценовия натиск върху основни хранителни продукти е основен приоритет на правителството, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му са представени данни за надценки при някои стоки, достигащи 65–95%, при обичайна норма на възвръщаемост 20–35%.

Ще бъде създадено специално звено по цените с участие на контролни и регулаторни органи, което ще осигурява ежеседмична координация и анализ на ценовите нива, както и механизъм за изчисляване на „справедливи цени“ по прозрачна методика, съобразена с европейски и световни стандарти.

Правителството подчертава, че мерките не са насочени срещу бизнеса и търговските вериги, а срещу нелоялните практики, като паралелно се предвижда и засилена подкрепа за българските производители и земеделието чрез финансови стимули и гаранционни инструменти.

