Заловиха двама иракчани, скрити в тайник под задните седалки на миниван

DenNews.bg
14.05.2026
размер на текста:

На 11 май 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане в България пристига лек автомобил с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин.
 При физическа проверка на автомобила гранични полицаи и митнически служители откриват тайник под задните седалки. В него са укрити двама млади мъже без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Ирак.
 Тримата са задържани в ГПУ - Свиленград. Срещу шофьора е образувано бързо производство по чл. 280 от НК, а срещу двамата иракски граждани - бързи производства по чл. 279, ал. 1 от НК.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети