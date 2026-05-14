Кораб е бил задържан в близост до Ормузкиуя проток





Кораб е бил задържан в близост до протока Ормуз и в момента се движи към ирански териториални води, съобщиха от британската служба за морска търговия (UKMTO).

UKMTO посочи, че инцидентът е станал в Оманския залив, в зони, вероятно в международни води и приблизително на половината разстояние между бреговете на Оман и ОАЕ от едната страна и Иран от другата.

Агенцията е получила сигнал от офицера по сигурността на кораба, който е съобщил, че корабът е бил завзет от неоторизирани лица, докато е бил на котва. UKMTO добави, че разследва инцидента и е посъветвала корабите в района да докладват за всяка подозрителна дейност.