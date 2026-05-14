ГДБОП атакува фабрика за дрехи ментета в Дупница, разположена в сградата на бившия завод "Марена"







ГДБОП проверява фабрика за производство на имитации на дрехи на известни търговски марки, която се намира в сградата на бившия завод "Марена".

Полицейската операция се провежда в Дупница под надзора на прокуратурата

Служители на ГДБОП проверяват дейността на търговски дружества за производство на дрехи от известна търговска марка без съгласието на притежателя. Полицейската операция се провежда днес през целия ден под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил по разследване на престъпление по Закона за авторското право и сродните му права.

Според първоначалните данни, във фабриката са открити хиляди артикули, произвеждани в момента или подготвяни за търговска реализация, обозначени с отличителни знаци, надписи и символи, сходни или идентични с регистрираната и защитена търговска марка, без необходимото съгласие на носителя на изключителните права.

Предстои стоката да бъде иззета и да бъдат назначени експертизи с цел установяване на автентичността на продукцията и размера на причинените вреди на правоносителя.

Процесуалните действия продължават и към настоящия момент.