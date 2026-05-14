Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България“





Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България“ и група народни представители.

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Предлага се измененията в закона да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 г.