Народното събрание прие на първо четене и три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт





Народното събрание прие на първо четене и три проекта за изменение на Закона за съдебната власт. Те са внесени от народни представители от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. В трите законопроекта се предлага ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима кадрови решения.

Законопроектът на „Прогресивна България“ предвижда възможност след изтичане на мандата упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система. Предлагат се и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.

Народните представители от "Демократична България" предлагат да се въведе „двойно мнозинство“ при ключови решения както в пленума на Висшия съдебен съвет, така и в съдийската колегия по кадрови и дисциплинарни въпроси. Решенията ще изискват не само общо мнозинство, но и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите, с цел укрепване на професионалната квота и ограничаване на политическото влияние, посочват вносителите.

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ предвижда промени в начина на избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет с цел тя да придобие обществен, а не партиен характер, като се създава възможност академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители. Предложението е един член от съдийската колегия да се определя по предложение на Общото събрание на адвокатите в страната; един член от съдийската колегия – по предложение на Съюза на юристите в България; един член от прокурорската колегия – по предложение на Академичния съвет на Софийския университет; и един член от прокурорската колегия – по предложение на Българската академия на науките.