Тръмп към китайския си колега Си: Вие сте велик лидер. Казвам го на всички





Доналд Тръмп изгради политическа репутация, като говори остро за Китай.

Но днес той обсипа с похвали домакина си, докато седеше срещу президента Си. „Вие сте велик лидер. Казвам го на всички“, каза той в нещо, което изглеждаше като непланирана забележка.

Тръмп изглеждаше изумен от прецизността на военната почетна гвардия, която формираше церемониалното посрещане пред Голямата зала на народа.

И Тръмп се наслади на обожанието на китайските деца, които махаха и аплодираха - той спря два пъти, за да ги поздрави. По време на обиколката си в Храма на небето той отбеляза, че Китай е красив.

Визуалните ефекти от това посещение може би са предназначени да ласкаят американския президент.

Но в света на китайската дипломация тази внимателна хореография, която знае, че ще бъде излъчена на живо по американските мрежи, носи истинска тежест.

Спектакълът е замислен да покаже, че вратата на Китай е отворена за гости. Си разстла червения килим за редица световни лидери през последните месеци, включително съюзници на САЩ като Канада, Великобритания и Германия - всички нетърпеливи да сключат сделка с Пекин.

И сега, това грандиозно посрещане може да накара някои да заключат, че балансът на силите се измества в посока Китай.

Доналд Тръмп и Си Дзинпин са провели „добра среща“, според съобщение, публикувано от Белия дом.

Двете страни „са обсъдили начини за засилване на икономическото сътрудничество“, включително разширяване на достъпа на американски фирми до китайския пазар и китайски инвестиции в американските индустрии, се казва в изявлението, като се добавя, че лидери на някои от най-големите американски компании са се присъединили към част от срещата.

Те също така са говорили за важността на прекратяването на потока от прекурсори на фентанил в САЩ.

По-рано съобщихме, че в изявлението на китайското външно министерство почти не се споменава войната с Иран. Според изявлението на Белия дом обаче „и двете страни са се съгласили, че Иран никога не може да има ядрено оръжие“.

В изявлението на САЩ се казва още, че „двете страни са се съгласили, че Ормузкият проток трябва да остане отворен, за да се подпомогне свободният поток на енергия“.

По време на разговорите президентът Си „е изразил интерес“ към закупуване на повече американски петрол, за да намали зависимостта на Китай от Ормузкия проток, се казва в изявлението на Белия дом.

Президентът Доналд Тръмп определи разговорите със Си Дзинпин като „страхотни“ след почти двучасова среща с висок залог в Пекин.

Но остават дълбоки различия по отношение на тарифите и контрола върху износа, пише нашият бизнес кореспондент.

Скоро след началото на разговорите Пекин публикува коментари от Си, повтаряйки предупрежденията за потенциален „конфликт“ със САЩ заради Тайван.

Самоуправляващият се остров, за който Пекин претендира, е основен източник на напрежение между САЩ и Китай, наред с тарифите, конкуренцията в областта на технологиите и войната с Иран.

Но Пекин също така разстила червения килим за Тръмп: салют с оръжие, ликуващи деца и обиколка на Небесния храм от 15-ти век със Си.

Китай посрещна Тръмп грандиозно - в китайската дипломация това не е просто ласкателство, а има истинска тежест, пише нашият китайски кореспондент.

Двамата лидери ще се срещнат отново тази вечер на държавен банкет.