Румен Радев назначи шестима заместник-министри

DenNews.bg
14.05.2026
размер на текста:

 Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови министри в три министерства, съобщиха от правителствения пресцентър. 

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети