Областна администрация - Кюстендил днес официално посрещна с церемония по предаване и приемане на поста новия областен управител. Кристиян Иванчов предаде символично властта и по традиция подари на новия губернатор Атанас Гергинов писалка, като му пожела с нея да разписва важните и отговорни решения за региона.
Гергинов изрази благодарност към досегашното ръководство за положения труд и отговорно отношение при управлението на областта.
“Благодаря за гласуваното доверие от министър-председателя г-н Радев. Започваме усърдно работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и в политическия живот”, с тези думи новият областен управител встъпи в длъжност.
Атанас Гергинов заяви, че до дни предстои да бъде назначен и нов заместник областен управител на Кюстендил.
“Надявам се, както се доказах като един добър специалист в предишната ми сфера, така и отзивите след минимум 4 години да бъдат същите и да сме с високо вдигната глава след добре свършената работа”, каза още Гергинов.
Сред гостите на церемонията по приемане и предаване на властта бе и кметът на община Кочериново Станислав Горов. На новия областен управител Горов подари икона на Св. Георги Победоносец, пожелавайки му да го закриля и напътства в делата.
Атанас Гергинов е финансист по образование, с дългогодишен професионален опит в банковия сектор. Повече от 15 години заема ръководни позиции като директор на клон на водеща финансова институция в област Кюстендил.
С решение на Министерски съвет от 13 май 2026 г. бе назначен за областен управител на област Кюстендил
Атанас Гергинов встъпи в длъжност областен управител на Кюстендил
14.05.2026
Най-четено
- Атанас Гергинов встъпи в длъжност областен управител на Кюстендил
- Мъж опита да открадне 2 дезодоранта и опаковка кашкавал в магазин в Дупница
- Хороскопът за днес, 14-и май
- Уволниха директора на ДНСК инж. Лиляна Петрова
- Изстрели във филипинския сенат: Сенатор се скри вътре след заповед от МНС за неговия арест
- Пожар избухна в завод за производство на биодизел в Турция, загина работник
- Руското посолство отново остана без стационарни телефони, отново заради повредени кабели при ремонтни дейности
- От 14 до 16 май се променя организацията на движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел“
- Румен Радев разпореди на ресорните министерства спешни мерки срещу горските пожари и безводието
Темите от "Дупница"
- Атанас Гергинов встъпи в длъжност областен управител на Кюстендил
- Мъж опита да открадне 2 дезодоранта и опаковка кашкавал в магазин в Дупница
- От 14 до 16 май се променя организацията на движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел“
- Кюстендилският съд постанови незабавно предаване на властите в Германия на шеф на авиокомпания за укрити данъци за над 9 милиона евро
- Финансистът Атанас Гергинов е назначен за областен управител на Кюстендил
- Министър Демерджиев: Започваме мащабна полицейска операция, слагаме акцент върху борбата с наркоразпространението
- Роднини от Самоков потрошиха покъщнина на жена в село Джерман
- В Световния ден на предизвикателството: Децата от спортните клубове в Дупница ще правят демонстрации на площад "Свобода"
- Жълт код за гръмотевични бури