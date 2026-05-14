Атанас Гергинов встъпи в длъжност областен управител на Кюстендил







Областна администрация - Кюстендил днес официално посрещна с церемония по предаване и приемане на поста новия областен управител. Кристиян Иванчов предаде символично властта и по традиция подари на новия губернатор Атанас Гергинов писалка, като му пожела с нея да разписва важните и отговорни решения за региона.

Гергинов изрази благодарност към досегашното ръководство за положения труд и отговорно отношение при управлението на областта.

“Благодаря за гласуваното доверие от министър-председателя г-н Радев. Започваме усърдно работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и в политическия живот”, с тези думи новият областен управител встъпи в длъжност.

Атанас Гергинов заяви, че до дни предстои да бъде назначен и нов заместник областен управител на Кюстендил.

“Надявам се, както се доказах като един добър специалист в предишната ми сфера, така и отзивите след минимум 4 години да бъдат същите и да сме с високо вдигната глава след добре свършената работа”, каза още Гергинов.

Сред гостите на церемонията по приемане и предаване на властта бе и кметът на община Кочериново Станислав Горов. На новия областен управител Горов подари икона на Св. Георги Победоносец, пожелавайки му да го закриля и напътства в делата.

Атанас Гергинов е финансист по образование, с дългогодишен професионален опит в банковия сектор. Повече от 15 години заема ръководни позиции като директор на клон на водеща финансова институция в област Кюстендил.

С решение на Министерски съвет от 13 май 2026 г. бе назначен за областен управител на област Кюстендил