Изстрели във филипинския сенат: Сенатор се скри вътре след заповед от МНС за неговия арест







Филипинският сенат беше блокиран, след като военни бяха видени да влизат в сградата, където сенатор, издирван от Международния наказателен съд (МНС), е потърсил убежище.

Чути са били изстрели, но служители не са разкрили кой е произвел изстрелите. Те казаха, че няма жертви.

Сенатор Роналд Дела Роса заяви по-рано, че вярва, че арестът му е предстоящ и призова филипинците да го предотвратят. Той е в безопасност и е с охрана, съобщиха служители.

Той е обвинен от МНС в убийството на десетки хора, когато е бил началник на полицията по време на войната на бившия президент Родриго Дутерте срещу наркотиците, при която хиляди предполагаеми дилъри бяха застреляни и убити. Дутерте е задържан в Хага от март 2025 г.

Телевизионни кадри показват полицейски командоси в униформи, които влизат в сградата на Сената в Манила рано тази вечер, а полицаи с щитове и каски обграждат периметъра.

Протестиращи пред Сената поискаха задържането на Дела Роса, призовавайки той да бъде изпратен на съд заедно с Дутерте.

Адвокатите му обжалваха Върховния съд, за да блокира екстрадицията му.

Дела Роса е заснет от видеонаблюдение да се спъва по стълбите по време на инцидента.

Сградата на Сената е заключена след изстрелите, а сенаторите са се укрили вътре.

Правителството отрече да се е опитвало да арестува Дела Роса и казва, че все още разследва кой е открил огън.

Министърът на вътрешните работи Джонвик Ремула заяви, че президентът е дал „строги инструкции“ за осигуряване на сигурността на сенаторите.

Дела Роса е „в безопасност“ и е с охрана, добави той.

„Не сме тук, за да арестуваме сенатор Дела Роса“, каза той. „Всъщност сме тук, за да го защитим. Нека това е ясно. Казах го ясно на семейството му.“

Никой не е арестуван за стрелбата, каза Ремула.

Председателят на Сената Алън Питър Каетано помоли обществеността да изпрати „всякакви видеоклипове, които биха могли да помогнат на разследването“.

Сенатът в момента се контролира от съюзници на Дутерте, чиято дъщеря Сара е вицепрезидент.

Съюзът между семейство Дутерте и този на настоящия президент Бонгбонг Маркос се разпадна преди две години, което предизвика ожесточена вражда между тях.

В понеделник долната камара на Конгреса гласува за започване на импийчмънт на вицепрезидента, но Сенатът има правомощията да го блокира.

Дела Роса (вляво) и сенатор Бонг Го в Сената в сряда

Дела Роса (вляво) и сенатор Бонг Го в Сената в сряда

Дутерте отказа да признае производството пред МНС, твърдейки, че по време на неговото президентство през 2019 г. Филипините са се оттеглили от Римския статут, учредителното споразумение на МНС.

Но миналия месец съдиите в предварителната камара на МНС отхвърлиха този аргумент с мотива, че предполагаемите престъпления са се случили между 2011 и 2019 г. - докато Филипините все още бяха член на МНС - проправяйки пътя за съдебен процес срещу Дутерте.