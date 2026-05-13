Пожар избухна в завод за производство на биодизел в Турция, загина работник





Ужасяващ пожар в завод за производство на биодизел в Турция, работник губи живота си, информира CNNTURK

Според получената информация инцидентът е станал в съоръженията за зареждане с енергия Aves, разположени в квартал Казанлъ в центъра на град Мерсин..

По време на експлозията 47-годишният Сюлейман Гюнер, който е бил на резервоара, е паднал от около 20 метра от резервоара върху бетонния под. Работникът, който е бил сериозно ранен, е откаран в държавна болница „Торос“, но въпреки всички усилия е загубил живота си.

След експлозията, пожарът, който е избухнал във фабриката, първоначално е бил потушен от собствените екипи на завода.