Румен Радев разпореди на ресорните министерства спешни мерки срещу горските пожари и безводието





Законодателните промени за овладяване на цените са само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа с набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава практиките на нелоялната конкуренция. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание. Премиерът акцентира още върху защитата на българските производители, укрепването на националната търговска база и скъсяването на веригите на доставки. Целта е не само да се гарантира високо качество на храните, но и да се повиши устойчивостта на страната ни на външни шокове. Още утре министър-председателят инициира широко обсъждане на темата с участието на ресорните министри, регулаторните органи, синдикалните и браншови организации в сектор земеделие и храни.

Премиерът Румен Радев разпореди на три министерства – на вътрешните работи, на отбраната и на земеделието и храните да изготвят в кратки срокове доклад относно готовността за противодействие на горските пожари. Други две министерства - на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, следва да подготвят доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и да предложат мерки. "Свързаха се е мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който за съжаление предишните правителства са ни оставили с вързани ръце", заяви още Радев и добави, че правителството ще търси решения на поставените от местната власт въпроси.