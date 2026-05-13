Тръмп пристигна в Китай за важна среща със Си Дзинпин







Американският президент Доналд Тръмп слезе по стълбите на Air Force One в Пекин, посрещнат с помпозност и пищност преди важна среща с китайския си колега Си Дзинпин.

По време на двудневното си посещение се очаква световните суперсили да обсъдят тарифите, конкуренцията в областта на технологиите, войната с Иран и отношенията на САЩ с Тайван.

Тръмп се завръща към по-настоятелен Китай от последното си посещение през 2017 г., тъй като е изправен пред нарастващ контрол върху военната си кампания в Близкия изток.

Първоначално Тръмп трябваше да направи пътуването през март, но то беше отложено заради войната между САЩ и Израел в Иран, която продължава да разтърсва световната икономика.

Когато Тръмп слезе от самолета, той беше посрещнат от китайския вицепрезидент Хан Джън, един от висшите китайски лидери.

Ходът се тълкува като проява на уважение към американския президент от Пекин, след като лидер от по-ниско ниво прие Тръмп при последното му посещение.

На посрещането - докато червен килим беше разстлан по пистата - беше забелязан и синът на Тръмп, Ерик Тръмп, както и множество титани от американската технологична индустрия, сред които Илон Мъск от Tesla и Дженсън Хуанг от Nvidia.

„Ще помоля президента Си, лидер с изключително отличие, да „отвори“ Китай, за да могат тези брилянтни хора да извършат магията си и да помогнат за издигането на Народната република на още по-високо ниво“, каза Тръмп в публикация в социалните медии преди кацането си.

Тръмп каза, че това ще бъде „първата му молба“, когато се срещне с китайския лидер.

Очаква се войната в Иран да доминира в дневния ред на срещата на Тръмп със Си Дзинпин.

Китай разчита значително на Иран за износ на петрол, който на практика е прекъснат, тъй като корабите не могат да плават през Ормузкия проток. Страната е изправена и пред нарастващ натиск от САЩ да използва икономическото и политическото си влияние върху Иран.

Китай и Иран имат съюз, датиращ от десетилетия, а Пекин е най-големият търговски партньор на Техеран.

Срещата ще бъде белязана и от напрежение около Тайван на фона на това. Администрацията на Тръмп предприе смесен подход с Тайпе, одобрявайки мащабна сделка за оръжие, като същевременно омаловажава готовността си да защитава острова от китайска агресия.

Що се отнася до търговията, очаква се Тръмп да настоява за увеличаване на китайските покупки на американски селскостопански продукти, докато Пекин се стреми да окаже натиск върху САЩ да намалят тарифите си върху китайски стоки.