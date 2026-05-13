Кюстендилският съд постанови незабавно предаване на властите в Германия на шеф на авиокомпания за укрити данъци за над 9 милиона евро





Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил допуска незабавно предаване на лицето П. Г., с гражданство на Р Италия и Конфедерация Швейцария, изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, на властите на ФРГермания, обявен за международно издирване със заповед за арест от германските власти, издадена на 20.01.2026 г. от Районен съд – Дрезден. П. Г. се издирва с цел провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 г. до февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай, на обща стойност най- малко 9 006 204, 38 €.

Издирваното лице даде пред съда доброволно съгласие за предаване, като не се отказва от прилагане принципа на особеността.