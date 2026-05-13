Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения.
С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина.
Делян Пеевски: Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето!
13.05.2026
