Борисов след сваляне на държавната охрана: . Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин





Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира влязлото в сила от днес решение за сваляне на охраната му от страна на НСО и МВР.

Новината за това съобщи на брифнг днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ето какво каза той:

Има обмен на информация между институциите от понеделник. Това е довело до вземане на решения на Междуведомствената комисия за отпадане на охраната на лидерите на две политически партии. „Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата - в това число от страна на МВР, както и от НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила десетки години, за някои от тях - повече от десет, приключва считано от днес ” – коментира още министър Демерджиев. Снемането й е плод на анализ на информацията, постъпила от съответните институции. Не е политически акт и не трябва да се третира като такъв - добави той.