Франция постави под карантина круизен кораб с 1 700 души на борда





Френските власти са поставили под карантина пътниците и екипажа на круизен кораб - общо над 1700 души, съобщиха France 24 и AFP. Причината са съмнения за огнище на норовирус на борда на Ambition, след като 90-годишен пътник е починал, на борда.

Заноляването представлява форма на гастроентерит, която причинява повръщане и диария и е силно заразна. По данни на здравните власти около 50 души на плавателния съд са проявили симптоми на норовирус.

Корабът на Ambassador Cruise Line е акостирал на пристанището в Бордо във вторник с 1233 пасажери. Повечето от тях са от Великобритания и Ирландия. Ambition е отплавал от Шетландските острови на 6 май и е минал през Белфаст в Северна Ирландия, Ливърпул във Великобритания и Брест във Франция, на път за Бордо, откъдето трябвало да продължи към Испания.