Вчера в Районното управление в Дупница е постъпил сигнал, че е проникнато чрез взлом в жилище на втория етаж в къща в село Джерман и са нанесени сериозни материални щети – унищожено е имущество на значима стойност. Служителите предприели незабавни издирвателни мероприятия и извършителите са задържани с полицейска заповед – двама мъже на 51 и на 33 г. и жена на 52 г., семейство от Самоков, които са имали роднинска връзка със собственичката на имота. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Роднини от Самоков потрошиха покъщнина на жена в село Джерман
13.05.2026
