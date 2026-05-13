Пеевски и Борисов без държавна охрана от днес





Министър Демерджиев потвърди информацията, че държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски e свалена с решение на Междуведомствената комисия.

Има обмен на информация между институциите от понеделник. Това е довело до вземане на решения на Междуведомствената комисия за отпадане на охраната на лидерите на две политически партии. „Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата - в това число от страна на МВР, както и от НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила десетки години, за някои от тях - повече от десет, приключва считано от днес ” – коментира още министър Демерджиев. Снемането й е плод на анализ на информацията, постъпила от съответните институции. Не е политически акт и не трябва да се третира като такъв - добави той.