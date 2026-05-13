





Над килограм чист фентанил е иззет при поредна успешна операция на СДВР срещу наркоразпространението

12 души са арестувани за едно денонощие. Иззети са и над 10 килограма примеси за фентанил и високорискови наркотици

На 11 май служители на СДВР проведоха специализирана полицейска операция за противодействие на разпространенито на наркотични вещества на територията на столицата. В хода на операцията, реализирана от служители на СДВР, бяха задържани 12 души и иззети значителни количества високорискови наркотични вещества, парични средства и вещи, свързани с престъпната дейност.

В рамките на операцията, след получена информация за разпространение на фентанил, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген“. Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 354а от НК. Работата по документиране на престъпната дейност и установяване на съпричастни лица продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На трима от задържаните е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Специализирана полицейска операция на ГДНП е проведена съвместно със служители на ОД на МВР – Варна, под ръководството на Окръжната прокуратура-Варна

В хода на полицейската операция, предприета от служители на ОДМВР-Врана, в къща в село Рудник, използвана от 41-годишен мъж, е разкрита добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. При извършените процесуални действия от имота са иззети намерените общо 209 растения в различен стадий на растеж. Иззето е и значително количество суха тревиста маса – марихуана

Мъжът е задържан с полицейска заповед, като след изтичането на мярката, с прокурорско постановление тя е удължена за срок до 72 часа и предстои в съда да бъде внесено искане от страна на наблюдаващия прокурор за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Задържаният е с две повдигнати обвинения - по чл. 354а, ал. 1 от НК и по чл. 354в, ал. 1 от НК.