



Министър Демерджиев: Започваме мащабна полицейска операция, слагаме акцент върху борбата с наркоразпространението



От 6:00 часа тази сутрин на територията на цялата страна започна мащабна специализирана полицейска операция, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет след правителственото заседание.

Основен акцент се поставя на борбата с уличната престъпност и войната по пътищата. Операцията ще действа и по линия на икономическите престъпления - в областта на работа на търговските обекти, спекулата с цените и фалшификати.

По линия на Криминална полиция акцентът е борба с наркоразпространението. "Изключително тежка е ситуацията. Ще започнем от училищата и ще вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите им нива. Мащабите са безпрецедентни и засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, а това са децата". По тази линия ще бъдат ангажирани всички структури на МВР, като ще се работи и срещу т.нар. вейпове. Само за една сутрин са задържани над 22 литра течност за пушене в електронни цигари, съдържаща наркотични вещества.

Предвидени са и широкообхватни мерки и по линия на пътната безопасност. Периодично ще се отчитаме с данни, за да запознаваме обществото. Вече имаме конкретни резултати – добави вътрешният министър, като даде пример с установяването на 13 автомобила, обявени за издирване.