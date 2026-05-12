В Световния ден на предизвикателството: Децата от спортните клубове в Дупница ще правят демонстрации на площад "Свобода"







Община Дупница и Българска федерация спорт за всички (БФСВ) за поредна година ще станат част от националната кампания Световен ден на предизвикателството.

Тя се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“.

Денят на предизвикателството е проява от програмата на Международната асоциация спорт за всички TAFISA и от 1983 г. се провежда през месец май. Тя е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР – 2025-2028“ и е посветена на Деня на българския спорт (17 май).

На 16 май (събота) на площад „Свобода” от 11:00 часа отново ще има демонстрация на различни спортове, които ще бъдат представени от талантливите дупнишките деца, част от местните клубове.

Национална кампания насърчава и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи, чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности. Денят на предизвикателството е спортно събитие, което ще представи заедно традиционни и нови спортни дисциплини –колоездене и табата с пилатес – аеробика. Това е една възможност за участие в тренировки на открито, които в ежедневието се практикуват единствено във фитнес зали и спортни клубове. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение.

Световен ден на предизвикателството на 16 май 2026 година – спортувайте, забавлявайте се, усетете удоволствието от спорта!