Мълния изпепели тази нощ къща в Мъглиж





Стара Загора, след като мълния подпали и изпепели къща. Това потвърди кметът на Мъглиж Душо Гавазов пред bTV.

Няма данни за пострадали хора.

Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд.

По първоначална информация огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо са обхванали сградата.

На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове.

Лошото време е причинило щети и в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването.