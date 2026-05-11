Арестуваха четирима, прерърнали в бардак нощен бар в Слънчев бряг





ГДБОП задържа собственици на нощен бар за склоняване към проституция в Бургас и к.к. Слънчев бряг

Четирима души са арестувани при спецоперацията, проведена на 8 май 2026 г. под надзора на Районна прокуратура-Бургас.

Двама мъже - на 39 г. и 40 г., свързани със собствеността на търговски обект, предлагащ помещения за полово сношение и две жени - на 35 г. и 40 г., отговорни за организацията на работата на нощно заведение.

Трима от задържаните са привлечени като обвиняеми с постановление на наблюдаващия прокурор за това, че са предоставяли помещение за полови сношения с користна цел - чл.155 НК.

Установено е, че престъплението е осъществявано в периода от 17.11.2025 г. до 09.05.2026 г.

При извършените действия по разследването - лични обиски, претърсвания и изземвания в обекта, 4 жилища и 2 превозни средства са иззети: пликове с пари на обща стойност 14 160 евро, мобилни телефони, тефтери и документация, свързана с воденото разследване. Разпитани са свидетели, включително пред съдия.