Днес на Бончук: Марек играе мача на спасението





Марек приема Черноморец Бургас в 32-ия кръг на Втора лига. Мачът е днес от 18 ч. на стадион „Бончук“. Домакинска победа би означавала, че дупнишкият отбор практически запазва мястото си професионалния футбол. До края на шампионата остават гостуване на Хебър и двубой у дома с Етър.

Старши треньорът Анжело Кючуков е в серия от 8 поредни срещи без загуба, откакто е начело на отбора, но сега се сблъсква със сериозни проблеми около окомплектоването на състава. Няма наказани за мача, но контузиите отежняват ситуацията. В изминалия мач срещу Пирин тежки травми получиха Християн Джаджаров, Борислав Вакадинов и Валери Йорданов. Отпреди това извън строя са нападателите Светослав Диков и Илия Димитров.

От друга страна защитникът Марио Петков вече навлиза във форма след дълго отсъствие след операция.

Клубът призовава феновете и изказва надежда, въпреки работния ден, повече привърженици да посетят двубоя и да окажат подкрепа от трибуните срещу силен съперник, какъвто е Черноморец.